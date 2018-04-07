«Псков-747» вырвался вперёд перед перерывом в матче с «Казанкой»

14:54, 07 апреля 2018, ПАИ

ФК «Псков-747» в первом домашнем матче 2018 года в розыгрыше Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона «Запад») против фарм-клуба столичного «Локомотива» — «Казанки» — в конце первого тайма вырвался вперёд и ведёт со счётом 2:1.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, за несколько минут до перерыва гол в ворота москвичей забил Антон Шишаев. При этом счёт в матче также открыли хозяева поля — отличился Владислав Сакадеев. «Казанка» ответила на это голом в исполнении Артема Галаджана.