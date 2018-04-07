Иерусалимский патриарх передал российской делегации Благодатный огонь

14:58, 07 апреля 2018, ПАИ

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Как сообщает «РИА Новости», патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.

Самолет с Благодатным огнём из Израиля должен приземлиться в Москве примерно в 22:00. Сообщается, что желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1". Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.