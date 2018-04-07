В Новгородской области начальника управления экономической безопасности УМВД подозревают в присвоении за 10 лет 250 тысяч рублей

15:18, 07 апреля 2018, ПАИ

В отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новгородской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщает Следственный комитет России, в отношении высокопоставленного полицейского расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый в течении 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающихся ветеранам боевых действий — всего около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.