1
17:11
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
17:04
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
23:10
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело
22:19
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона
13:34
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
10:09
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
19:00
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Происшествия

В Новгородской области начальника управления экономической безопасности УМВД подозревают в присвоении за 10 лет 250 тысяч рублей

В отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новгородской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщает Следственный комитет России, в отношении высокопоставленного полицейского расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый в течении 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающихся ветеранам боевых действий — всего около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
07 апреля 2018
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
07 апреля 2018
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка 1
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело
05 апреля 2018
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело 43
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона
05 апреля 2018
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона 1
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
04 апреля 2018
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве 1
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
28 марта 2018
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2018
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
27 марта 2018
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается 1

Идет загрузка...