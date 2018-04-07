В Саратовской области прокуратура начала проверку по факту публикации видео группового издевательства над школьницей

15:28, 07 апреля 2018, ПАИ

В городе Вольске Саратовской области местная прокуратура начала проверку после публикации в пятницу, 6 апреля, около 15:55 мск в группе «Подслушано в Вольске» в соцсети «Вконтакте» видео группового избиения местной школьницы.

Как сообщает «РИА Новости», на видео запечатлено, как несколько девушек избивают школьницу. Весь процесс издевательств сопровождался оскорблениями в адрес потерпевшей. Автор ролика указал, что избиение произошло пятницу в Вольске неподалеку от технологического колледжа. При этом анонимный автор в 22.30 мск в том же паблике разместил фото избиения, на которых запечатлены лица двух обидчиц.

В результате сегодня Вольская межрайонная прокуратура распространила сообщение, что проводит проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней учащейся одной из школ. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка, в том числе действиям (бездействиям) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения.

Саратовская областная прокуратура взяла расследование на контроль.