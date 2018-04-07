Япония сформировала первую бригаду быстрого размещения амфибийных сил

15:35, 07 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 7 апреля, в Японии на острове Кюсю прошла торжественная церемония размещения Бригады быстрого размещения амфибийных сил — первого подразделения морских десантных сил в составе японских наземных сил самообороны.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Киодо», сейчас бригада насчитывает 2 100 человек. В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 000 человек.

В задачи нового подразделения будет входить защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море, в том числе островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Японией и Китаем.