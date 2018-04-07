0
15:56
«Псков-747» победил одного из лидеров турнира в первом домашнем матче 2018 года
09:57
Сегодня ФК «Псков-747» проведёт первый домашний матч Первенства России в 2018 году
22:10
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
10:12
Чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу стартуют 15 апреля в Ваулиных Горах
17:45
Вход на матч «Псков-747» – «Казанка» будет свободным
15:15
Андрей Аленичев переизбран председателем Федерации футбола Пскова (ВИДЕО)
12:16
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Спорт

«Псков-747» победил одного из лидеров турнира в первом домашнем матче 2018 года

ФК «Псков-747» сегодня, 7 апреля, на домашнем стадионе «747» победил со счётом 2:1 столичную «Казанку» (фарм-команду московского «Локомотива») в первом после зимнего перерыва домашнем матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона «Запад»).

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, все голы были забиты в первой половине встречи. Счёт в матче открыл нападающий «Псков-747» Владислав Сакадеев. Затем гостям удалось сравнять счёт: гол ударом головой забил Артём Галаджан. Победный гол за несколько минут до свистка на перерыв в ходе контратаки забил Антон Шишаев.

Отметим, накануне матча «Казанка» занимала 3-ю строчку в турнирной таблице: после 17 игр у них в активе было 35 очков (11 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей: 34-13 (+21)). «Псков-747» занимал 9-ю строчку с 25 очками (8, 1, 8, -5 (16-21).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псков-747» победил одного из лидеров турнира в первом домашнем матче 2018 года
07 апреля 2018
«Псков-747» победил одного из лидеров турнира в первом домашнем матче 2018 года
Сегодня ФК «Псков-747» проведёт первый домашний матч Первенства России в 2018 году
07 апреля 2018
Сегодня ФК «Псков-747» проведёт первый домашний матч Первенства России в 2018 году
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
Чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу стартуют 15 апреля в Ваулиных Горах
05 апреля 2018
Чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу стартуют 15 апреля в Ваулиных Горах
Вход на матч «Псков-747» – «Казанка» будет свободным
04 апреля 2018
Вход на матч «Псков-747» – «Казанка» будет свободным
Андрей Аленичев переизбран председателем Федерации футбола Пскова (ВИДЕО)
04 апреля 2018
Андрей Аленичев переизбран председателем Федерации футбола Пскова (ВИДЕО)
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
02 апреля 2018
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
30 марта 2018
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг

Идет загрузка...