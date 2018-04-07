«Псков-747» победил одного из лидеров турнира в первом домашнем матче 2018 года

15:56, 07 апреля 2018, ПАИ

ФК «Псков-747» сегодня, 7 апреля, на домашнем стадионе «747» победил со счётом 2:1 столичную «Казанку» (фарм-команду московского «Локомотива») в первом после зимнего перерыва домашнем матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона «Запад»).

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, все голы были забиты в первой половине встречи. Счёт в матче открыл нападающий «Псков-747» Владислав Сакадеев. Затем гостям удалось сравнять счёт: гол ударом головой забил Артём Галаджан. Победный гол за несколько минут до свистка на перерыв в ходе контратаки забил Антон Шишаев.

Отметим, накануне матча «Казанка» занимала 3-ю строчку в турнирной таблице: после 17 игр у них в активе было 35 очков (11 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей: 34-13 (+21)). «Псков-747» занимал 9-ю строчку с 25 очками (8, 1, 8, -5 (16-21).