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Общество

Расписание автобусов на кладбища в Пскове на Пасху

В воскресенье, 8 апреля, в связи с празднованием православного праздника Пасхи — Светлого Христова Воскресенья — в Пскове вводится дополнительное движение автобусов по маршруту «Площадь Ленина — Орлецы» в период с 9:00 до 15:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», автобусы будут ходить с интервалом 9-10 минут, при этом льготы и месячные проездные билеты на этих маршрутах не действуют.

Кроме того, завтра будет организован заезд автобуса маршрута №9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от железнодорожного вокзала — в 10:05, 11:05, 12:20 и 13:20, от кладбища — в 12:02, 15:55, 13:55 и 15:00.

Помимо этого на кладбище «Крестовское» будет организовано движение автобусов рейсами от железнодорожного вокзала. Отъезд от вокзала — в 9:45, 10:45, 12:00 и 13:00, от кладбища — в 10:15, 11:15, 12:30 и 13:30. Льготы и месячные проездные билеты на этих рейсах не действуют.

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