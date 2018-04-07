В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка

17:04, 07 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 7 апреля, около 16 часов в Пскове в районе пересечения улице Труда и Ипподромной обнаружен труп 12-летнего подростка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств смерти, сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По официально неподтверждённой пока информации, пострадавший упал из окна 3 этажа одного заброшенных зданий в районе заправки «Сургутнефтегаз».