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В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка

Сегодня, 7 апреля, около 16 часов в Пскове в районе пересечения улице Труда и Ипподромной обнаружен труп 12-летнего подростка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств смерти, сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По официально неподтверждённой пока информации, пострадавший упал из окна 3 этажа одного заброшенных зданий в районе заправки «Сургутнефтегаз».

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