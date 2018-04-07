Саакашвили нашёл себе работу в Нидерландах

17:23, 07 апреля 2018, ПАИ

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили нашел себе новую работу. Как сообщает «РИА Новости», выдворенный в феврале с территории Украины в Польшу политик договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

«Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, на родине в Грузии на Саакашвили заведено уголовное дело, а летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако политик, который на тот момент находился в США, смог вернуться на Украину, прорвавшись через кордоны на границе с Польшей. В течение всей осени и в начале зимы он регулярно возглавлял акции протеста в Киеве, у стен Верховной рады, требуя, в частности, импичмента Порошенко. В итоге его экстрадировали, запретив ему въезд на Украину до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.