0
18:26
Михаил Ведерников попросил вице-премьера Дмитрия Козака пересмотреть условия участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина
21:05
Гром и молнии
18:51
Не страстная Дума
15:14
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
12:37
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
11:43
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
13:59
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
Еще новости
Политика

Саакашвили нашёл себе работу в Нидерландах

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили нашел себе новую работу. Как сообщает «РИА Новости», выдворенный в феврале с территории Украины в Польшу политик договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

«Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, на родине в Грузии на Саакашвили заведено уголовное дело, а летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако политик, который на тот момент находился в США, смог вернуться на Украину, прорвавшись через кордоны на границе с Польшей. В течение всей осени и в начале зимы он регулярно возглавлял акции протеста в Киеве, у стен Верховной рады, требуя, в частности, импичмента Порошенко. В итоге его экстрадировали, запретив ему въезд на Украину до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников попросил вице-премьера Дмитрия Козака пересмотреть условия участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина
07 апреля 2018
Михаил Ведерников попросил вице-премьера Дмитрия Козака пересмотреть условия участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
06 апреля 2018
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
06 апреля 2018
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 6
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
05 апреля 2018
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции 2
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием
04 апреля 2018
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием 2
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
03 апреля 2018
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
03 апреля 2018
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди

Идет загрузка...