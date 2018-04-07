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Михаил Ведерников попросил вице-премьера Дмитрия Козака пересмотреть условия участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 6 апреля, в Москве принял участие в рабочем совещании под руководством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в числе участников были также представители Министерства финансов, а также первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, вице-губернаторы Александр Кузнецов и Татьяна Баринова, председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Михаил Ведерников проинформировал Дмитрия Козака о текущей социально-экономической ситуации в регионе и исполнении бюджета, акцентировав особое внимание на проблеме государственного долга. Врио Главы региона отметил, что благодаря запущенной Президентом России программе реструктуризации бюджетных кредитов, с начала года удалось сократить объем коммерческих кредитов на 2 млрд рублей, но учитывая показатели бюджетной обеспеченности Псковской области, вопрос госдолга сохраняет свою актуальность. В связи с этим врио губернатора обратился к вице-премьеру с просьбой пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации Минфина и оказать содействие в предоставлении бюджету области дополнительной финансовой помощи. Вице-премьер обещал дополнительно проработать вопрос.

Также врио губернатора проинформировал Дмитрия Козака о ситуации с Псковской ГРЭС. Он рассказал, что областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе масштабный проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 млрд рублей. Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию территории и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. Заместитель председателя Правительства РФ высоко оценил представленный проект и выразил готовность его поддержать.

Кроме того обсуждались вопросы развития инфраструктуры транспорта и ЖКХ в Псковской области. В ответ на обращение врио губернатора Михаила Ведерникова в Правительстве РФ принята к рассмотрению заявка региона на выделение средств, необходимых на завершение строительства водозабора в городе Пскове. Кроме того, дополнительно будет изучена возможность оказания региону финансовой поддержки на реализацию допмероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты.

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