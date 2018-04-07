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В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали

Сегодня, 7 апреля, в Германии в городе Мюнстер (земля Северный Рейн - Вестфалия) грузовик врезался в толпу людей, отдыхавших на летней веранде кафе. В результате 4 человека погибли десятки человек пострадали. По разным данным среди пострадавших — от 30 до 50 человек. При этом 6 из них находятся в критическом состоянии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Водитель грузовика застрелился. Сейчас район происшествия оцеплен, полиция проверяет на наличие взрывчатки подозрительную сумку в грузовике.

Немецкие власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.

Сообщается, что на улице, где произошло ДТП, находится много кафе. Погибшие сидели за одним из столиков на тротуаре возле одного из таких заведений.

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