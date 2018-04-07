В Псковском колледже искусств презентовали игровые монопрограммы «Академия весёлых затей»
В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 4 апреля состоялась презентация игровых тематических монопрограмм «Академия весёлых затей».
Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, студенты 1 курса специальности «Социально-культурная деятельность» представили 9 программ для детской, молодёжной и смешанной аудитории: «Записки волшебника» (Василий Чепелов), «Привет, я Мини Маус!» (Светлана Авотень), «Просто Космос» (Даниил Афанасьев), «Танцевальный марафон» (Виктория Бойцова), «О, Музыка, блистательный каскад!» (Виктория Ендальцева), «Пипидастр-шоу» (Константин Уфимцев), «Тайна кино» (Артём Варфоломеев), «Гавайская вечеринка» (Екатерина Васильева), «Фрекен Бок в поисках Карлсона» (Виктория Горемыкина).
Как рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Снежана Власова, открытый контрольный показ состоялся в рамках изучения дисциплины «Игровые технологии». Студенты продемонстрировали умение вести программу сольно.
Оценивали учебные программы студенты 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность», студенты 2 курса специализации «Театральное творчество», преподаватели Раиса Шалухина, Ирина Иванова, Маргарита Самойлова, Наталья Федотова и независимые эксперты - выпускники колледжа разных лет — Светлана Петрова, Людмила Рюхина, Ирина Маяковская, Александр Иванов.
Общее жюри отмечало: лучшее общение с аудиторией, лучшую программу, лучшего ведущего, лучшую игру, лучший костюм, лучшее музыкальное оформление и реквизит. По сумме всех баллов лучшими были признаны игровые программы «Просто космос» Даниила Афанасьева для школьников средних классов и «О, Музыка, блистательный каскад!» Виктории Ендальцевой для молодёжной и смешанной аудитории.