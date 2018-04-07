Известный балетмейстер Гедиминас Таранда дал мастер-класс юным псковским балеринам (ФОТОРЕПОРТАЖ)

20:40, 07 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 7 апреля, Заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда дал мастер-класс воспитанникам школы классического танца города Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, легенда Большого театра вместе с своей труппой «Имперского Русского Балета» находится в Пскове по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 3-дневным визитом.

«С Михаилом Юрьевичем мы дружим и сотрудничаем уже много лет. Поэтому, когда он пригласил нас в Псков, мы взяли балет и приехали. В таких русских городах обязательно нужно поднимать культуру. Пока здесь только одна студия балета на весь город. Но мы берем над ней шефство и будем сюда приезжать снова и снова», — рассказал Гедиминас Таранда.

Во время мастер-класса артист балета поработал с детьми над техникой выполнения упражнений у станка. Он также рассказал об особенностях классического танца и балетного образования. Солисты «Имперского Русского Балета» продемонстрировали юным танцовщицам фрагменты партий. Урок «Посвящение в балет» завершился фотографированием и раздачей автографов на память.



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



























































































Гедиминас Таранда познакомился с псковскими воспитанницами школы классического танца за несколько часов до мастер-класса на репетиции балета «Щелкунчик». Спектакль пройдет на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в воскресенье, 8 апреля. Его исполнят артисты «Имперского Русского Балета» совместно с юными псковичами.

«Гедиминас сразу нашел к нашим детям подход. Он занимался с ними, как папа, как друг. Все время шутил. Очень позитивный человек. Было очень приятно, интересно, здорово», — поделилась впечатлениями мама юной псковской балерины Дина Перевозчикова.