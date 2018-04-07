Известный балетмейстер Гедиминас Таранда дал мастер-класс юным псковским балеринам (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 7 апреля, Заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда дал
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, легенда Большого театра вместе с своей труппой «Имперского Русского Балета» находится в Пскове по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 3-дневным визитом.
«С Михаилом Юрьевичем мы дружим и сотрудничаем уже много лет. Поэтому, когда он пригласил нас в Псков, мы взяли балет и приехали. В таких русских городах обязательно нужно поднимать культуру. Пока здесь только одна студия балета на весь город. Но мы берем над ней шефство и будем сюда приезжать снова и снова», — рассказал Гедиминас Таранда.
Во время
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
-
Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Гедиминас Таранда познакомился с псковскими воспитанницами школы классического танца за несколько часов до
«Гедиминас сразу нашел к нашим детям подход. Он занимался с ними, как папа, как друг. Все время шутил. Очень позитивный человек. Было очень приятно, интересно, здорово», — поделилась впечатлениями мама юной псковской балерины Дина Перевозчикова.