«Единая Россия» запускает проект «ПолитСтартап» для обновления партийных кадров

21:02, 07 апреля 2018, ПАИ

«Единая Россия» в 2018 году в 25 пилотных регионах, где в сентября пройдут выборы в заксобрания регионов и административных центров, запускает проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, для участия в проекте будут приглашать участников предварительного голосования партии в возрасте до 35 лет, которые ранее никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

По словам секретаря генсовета «ЕР», экс-губернатора Псковской области, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, благодаря новому проекту у региональных отделений появится инструмент по вовлечению новых людей в деятельность «Единой России», а сам проект является одним из шагов по ребрендингу партии.

«В преддверии предварительного голосования «ПолитСтартап» обеспечит возможность участникам профессионально и грамотно готовиться и к Единому дню предварительного голосования, и к выборам в сентябре», – считает Турчак.

Он также пояснил механизм подбора наставников для участников проекта: «До 12 апреля наставники должны быть сформированы из представителей Партии в регионе: секретарь, руководитель фракции, молодые, но опытные депутаты, региональные технологи – в общем количестве 5-6 человек».

В задачи наставников входит проведение обучения в рамках очных встреч с участниками проекта в регионах до 20 мая и отбор лучших дорожных карт в течение этого времени. С 17 мая до 3 июня (Единого дня предварительного голосования) лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении наставников. Победители предварительного голосования также получат возможность воспользоваться помощью наставников при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Итоговый форум для участников проекта пройдет в конце июня.

Напомним, в 2018 году Единый день внутрипартийного предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. В 25 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 – кампании по избранию депутатов административных центров, в 7 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы 5 депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.