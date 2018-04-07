Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Евсевия (ТЕКСТ + ВИДЕО)

21:21, 07 апреля 2018, ПАИ

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского и Порховского, боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви города Пскова и Псковской области 2018 года.

Возлюбленные мои во Христе отцы, братья и сестры, дорогие иноки и инокини святых наших монастырей, учащие и учащиеся Псковского Духовного Училища, Свято-Тихоновской Православной Гимназии и приходских воскресных школ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатная весть о Воскресении Христовом сегодня снова разносится по всему миру! Еще вчера, в Великую Субботу, Святая Церковь приглашала нас безмолвствовать, молчать: «Да молчит всякая плоть человеча... и ничтоже земное в себе да помышляет». Еще вчера Церковь призывала нас сораспяться, сострадать Христу. А вот сегодня она зовет всех нас «совосставать, совоскресать с Ним, ликовать и радоваться». «Сей День, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Церковь призывает всех нас очистить молитвой и покаянием свои чувства и увидеть верою Христа блистающася. «Веселимся Божественне, Христос бо восста, веселие вечное».

Святая Церковь призывает нас духовно веселиться, потому что Христос, воскреснув Сам, и нас духовно обновляет и с Собою совоскрешает. С момента Его воскресения уже ничто не мешает нашему духовному воскресению, внутреннему возрождению. Все преграды на пути ко Христу удалены, все двери к Нему открыты. Теперь все зависит от нашей веры, от нашей решимости.

Святой Иоанн Златоуст говорит в своем слове на Пасху: «Идите на пир веры, не рыдая о своем убожестве, не плача ныне о своих грехах, ибо «прощение от гроба всем ниспослано»».

Наш Господь Спаситель ныне объединил всех нас Своей всепрощающей любовию. Никто не забыт, не обойден, не обездолен. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь воскресение Христово».

Один проповедник нашей Русской Православной Церкви говорит: «Нет в мире такой другой всеобщей радости – радости всех, для всех и за всех, как радость, даруемая Пасхальным торжеством. Воистину это радость всех радостей».

В момент Своего Воскресения наш Спаситель Иисус Христос озарил весь мир Своим лучезарным сиянием света и радости, и исполнил этим светом святых ангелов, апостолов и святых жен-мироносиц. С тех пор этот благодатный свет и неизреченная радость теперь дается посредством молитвы в Церкви Христовой из века в век. И мы с вами сегодня преисполнены небесным светом и несказанной радостью, участвуя в церковном Пасхальном торжестве. Будем же всегда очищать наше сердце и в нем хранить свет и радость Христова Воскресения. Будем оберегать это небесное сокровище, просвещая, очищая, умиротворяя и укрепляя свою веру, свою душу и свою жизнь.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Поздравляю всех вас с великим праздником святой Пасхи Господней, с праздником всемирного торжества – светлым днем Воскресения Христова. От всего любящего сердца обращаюсь ко всем вам с пасхальным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Празднуя сегодня торжество всемирной радости в честь Воскресения из гроба Христа Спасителя, святая Церковь побуждает нас к нашему духовному воскресению через веру, покаяние, любовь ко Христу и друг к другу. Мы сможем достойно праздновать Пасху Христову лишь тогда, когда, по слову пророка Божия Давида, будем носить Закон Божий в сердце своем, когда мы возлюбим нашего Сладчайшего Господа всем сердцем, всей душой и всем своим помышлением; когда мы отбросим от себя гнев, раздражение, озлобление, осуждение, зависть, памятозлобие; когда мы обретем мир, долготерпение, уступчивость, согласие, милосердие; когда отгоним от себя фарисейское лицемерие и протянем руку помощи больным и нуждающимся.

Наше воскресение – это наш свободный выход из рабского плена пьянства, наркомании, разврата, игромании и безверия, растлевающих человека. Нам необходимо выйти из плена греховной зависимости, из плена технического рабства интернета, телефонов, которые нарушают мир нашего сердца. Победа над грехом – это и есть наше воскресение, т. е. наше освобождение от дел беззакония и постоянное пребывание в благодатном молитвенном общении с нашим Господом, в чтении Слова Божия, жития святых и их поучений. Необходимо, особенно сегодня, в день святой Пасхи, освободиться из плена греха и встать на путь новой жизни: радости и счастья. Все это дается нам силою воскресшего Господа и нашей решимостью не совершать грех, чтобы жить со Христом и со всеми делающими дела Божии, чтобы стать наследниками радости и жизни вечной в Царстве Небесном.

Желаю всем вам, дорогие о Господе и милые моему сердцу дети Божии, здоровья, благополучия, мира и радости о Духе Святом! Многая, многая и благая лета всем вам!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный

+ ЕВСЕВИЙ

Божией милостию,

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ