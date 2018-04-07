Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия

21:38, 07 апреля 2018, ПАИ

Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Великолукской епархии, 2018 год

Христос Воскресе!

Вновь мы празднуем день Святой Пасхи, ещё раз прославляем нашего Господа и Спасителя в день Его Преславного Воскресения из мертвых. Радость этих светлых дней затмевает все печали и скорби нашей земной жизни, вселяет радость бытия и даёт нам во всей мере ощутить любовь Божию! Ибо эта любовь к падшему человечеству вознесла Сына Божия на Крест, эта любовь в Его Воскресении из мертвых явила человеку прощение Божие, радость нового бытия в Царстве Отца небесного. Любовь Божия - великая сила, которую мы познаём только тогда, когда сами любим Господа. Любовь к Нему проявляется в малом - в молитве чистым сердцем и устами, в добрых делах своим ближним. И тогда в нашем сердце рождается любовь к Богу, и Он отвечает нам Своими благословениями на наш земной путь. Никогда не умирает любовь, она - вечна, она становится могучей силой, которую по слову Апостола не смогут преодолеть «...ни высота, ни глубина, ни жизнь, ни смерть, ни скорбь, ни гонения, ни настоящее, ни будущее...»

Пусть в Светлые дни Воскресения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа укрепятся наши силы в радости духа совершать путь Своего спасения в истинном благочестии и праведности!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

+Сергий, епископ Великолукский и Невельский

Град Великие Луки. Пасха Христова, 2018 год