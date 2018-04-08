В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова проходит пасхальное богослужение

00:39, 08 апреля 2018, ПАИ

В ночь с 7 на 8 апреля, в канун главного православного праздника — Светлой Пасхи — в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля проходит праздничное богослужение. Полуночную службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Евсевий, ему сослужат священники Псковской епархии.

Храм наполнен сотнями православных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вместе с псковичами и гостями города в Пасхальном богослужении принимает участие временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и прибывшие по его приглашению в регион четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и артист балета, солист Большого театра Гедиминас Таранда.

Пасха или Воскресение Христово — это переходящий праздник, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день православные вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Праздничные богослужения в пасхальную ночь проходят во всех православных храмах.