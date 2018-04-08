Михаил Ведерников поздравил православных жителей Псковской области с праздником Пасхи

00:45, 08 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных жителей региона с праздником Пасхи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю всех православных христиан со Светлым праздником Пасхи! Это великий праздник дарит миллионам людей радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Это день, когда всех нас объединяет сама основа нашей национальной культуры — духовные ценности православия», - говорится в обращении главы региона.

Михаил Ведерников напомнил, что «для Псковской области это по-настоящему народный праздник с многовековыми историческими и культурными традициями. Сегодня вся наша земля наполняется колокольным звоном, возвещая о радостном событии. Каждый наш храм соберет сотни людей — ведь это праздник для каждого дома, каждой семьи».

«Пасху принято отмечать в кругу близких и родных. Этот праздник играет важную роль в сохранении традиций, воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Поэтому особенно хочу вам сегодня пожелать любви, взаимопонимания и заботы о ближнем», - добавил он.

Врио губернатора Псковской области пожелал всем православным христианам, всем гражданам России, празднующим Пасху Христову, мира, счастья и благополучия.