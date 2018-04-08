Светлое Христово Воскресение празднуют православные христиане

09:00, 08 апреля 2018, ПАИ

8 апреля у православных христиан наступила Пасха – Светлое Христово Воскресение. Как пишет calend.ru, праздник воскресения Христа пришел из Византии вместе с крещением Руси в конце 9 века. С тех пор по всей России широко и торжественно отмечают этот христианский праздник.

Накануне Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг церкви. Также накануне пекут традиционную праздничную выпечку — куличи, которые символизируют собой тело Христа. А к воскресенью Пасхи уже готовы крашенные яйца, которыми верующие «христосуются» — дарят их друг другу, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!», обнимаясь и целуясь.

Многие традиции празднования Пасхи в России соблюдаются и сегодня, ведь для большинства людей Пасха — светлый праздник, символизирующий возрождение и обновление.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля, в канун главного православного праздника — Светлой Пасхи — в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля прошло праздничное богослужение.