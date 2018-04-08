16 докладов и сообщений представят на конференции памяти учёного-парковеда Валентины Агальцовой в «Михайловском»

09:12, 08 апреля 2018, ПАИ

В итоговый вариант программы VI научно-практической конференции памяти Валентины Агальцовой «Сады и парки России» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» включили 16 докладов и сообщений. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, материалы подготовлены ландшафтными архитекторами, парковедами, исследователями биологами и историками культуры, сотрудниками музеев-заповедников, преподавателями и другими профильными специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова, Пушкинских Гор.

Планируется, что участники конференции поделятся опытом реставрационных работ как в Тригорском, Михайловском, Петровском в преддверии двухсотлетия юбилея Пушкина и сразу после высокой даты, в 1996—2001 годах, а также в парке Монрепо (Ленинградская область), на других исторических территориях Псковской области и в окрестностях столиц. С полной программой чтений можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника.

Напомним, конференция «Сады и парки России» начнёт работу 12 апреля. Помимо собственно рабочих моментов — пленарных заседаний и круглого стола — для участников чтений в «Михайловском» предусмотрена и специальная экскурсионная программа.