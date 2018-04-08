Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

09:27, 08 апреля 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Христово Воскресение, сообщили на сайте пресс-службы Кремля.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — говорится в поздравлении

Также Владимир Путин направил поздравительные слова и Русской православной церкви, в которых отметил, что она неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем.

«Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания», – добавил президент.