0
11:14
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
09:55
День войск противовоздушной обороны отмечается в России
09:00
Светлое Христово Воскресение празднуют православные христиане
00:45
Михаил Ведерников поздравил православных жителей Псковской области с праздником Пасхи
00:39
В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова проходит пасхальное богослужение
21:38
Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
21:21
Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Евсевия (ТЕКСТ + ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Христово Воскресение, сообщили на сайте пресс-службы Кремля.  

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — говорится в поздравлении

Также Владимир Путин направил поздравительные слова и Русской православной церкви, в которых отметил, что она неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем.

«Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания», – добавил президент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
08 апреля 2018
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
День войск противовоздушной обороны отмечается в России
08 апреля 2018
День войск противовоздушной обороны отмечается в России
Светлое Христово Воскресение празднуют православные христиане
08 апреля 2018
Светлое Христово Воскресение празднуют православные христиане
Михаил Ведерников поздравил православных жителей Псковской области с праздником Пасхи
08 апреля 2018
Михаил Ведерников поздравил православных жителей Псковской области с праздником Пасхи
В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова проходит пасхальное богослужение
08 апреля 2018
В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова проходит пасхальное богослужение
Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
07 апреля 2018
Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Евсевия (ТЕКСТ + ВИДЕО)
07 апреля 2018
Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Евсевия (ТЕКСТ + ВИДЕО)
Расписание автобусов на кладбища в Пскове на Пасху
07 апреля 2018
Расписание автобусов на кладбища в Пскове на Пасху 3

Идет загрузка...