В России завершили наземное тестирование руки-манипулятора для МКС

09:38, 08 апреля 2018, ПАИ

В России завершили наземное тестирование руки-манипулятора, которая будет установлена на поверхности Международной космической станции, передает РИА Новост со ссылкой на заявление заместителя главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игоря Даляева.

«Завершается изготовление летного образца изделия — специализированной манипуляционной системы «Захват-Э». Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания», — отметил Игорь Даляев.

В рамках следующего этапа планируется протестировать «руку» в условиях открытого космоса. Для этого разработчики ждут запуска к МКС нового российского Многофункционального лабораторного модуля «Наука», на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор. По текущим планам Роскосмоса, модуль планируется вывести на орбиту в декабре 2018 года. После его прибытия на станцию на грузовом корабле «Прогресс» доставят руку-манипулятор и космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.



После чего начнется эксперимент по тестированию системы дистанционного управления «захватом». Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой»: схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия.

Отмечается, что разработка и тестирование в условиях космоса руки-манипулятора является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование.

Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.