Пожилого мужчину продолжают разыскивать полицейские в Великих Луках

10:12, 08 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 62-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса, 8 сентября 2017 года. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего пенсионера, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.