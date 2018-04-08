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Общество

О пожарной безопасности напомнили жителям Порховского района

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провел профилактический рейд в селе Славковичи Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник МЧС осуществил подворовый обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, провел инструктаж в области пожарной безопасности и распространил памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в загородном доме и листовки о запрете пала травы.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района области и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, о порядке сжигания сухой растительности и порядок действий в случае возникновения пожара.

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