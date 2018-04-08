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Общество

Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, сообщается на сайте Правительства.

«Сердечно поздравляю Вас с великим православным праздником – Светлым Христовым Воскресением. Святая Пасха является символом жизни, знаменует победу над смертью и олицетворяет духовное преображение. Сегодня для миллионов верующих наступает особенное время – радости, искренних чувств и благих дел. Эти светлые пасхальные дни озаряют сердца людей надеждой, наполняют их любовью, укрепляют веру», – говорится в поздравительном послании.

«Год от года под Вашим предстоятельством возрастает авторитет Русской православной церкви. При Вашем активном участии ведётся большая работа, направленная на укрепление в стране мира и согласия, взаимопонимания между людьми и, конечно, на развитие просвещения, культуры, сохранение и восстановление исторических памятников и православных святынь», – отметил председатель Правительства.

Дмитрий Медведев также пожелал патриарху здоровья, новых свершений в ответственном патриаршем служении на благо Святой Церкви и всей России.

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