Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова

11:14, 08 апреля 2018, ПАИ

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично глава Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили псковичей со светлым праздником Воскресения Христова - Пасхи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Этот праздник призывает людей к милосердию и состраданию, любви и сопереживанию. Пасхальное торжество наполнено особенной радостью, верой и надеждой», – говорится в поздравлении.

Иван Цецерский и Александр Братчиков пожелали псковичам радости, счастья, добра и взаимопонимания, силы духа и крепкого здоровья.

«Пусть Божья помощь сопутствует во всех начинаниях! С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе!» – добавили градоначальники.