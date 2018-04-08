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Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично глава Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили псковичей со светлым праздником Воскресения Христова - Пасхи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Этот праздник призывает людей к милосердию и состраданию, любви и сопереживанию. Пасхальное торжество наполнено особенной радостью, верой и надеждой», – говорится в поздравлении.

Иван Цецерский и Александр Братчиков пожелали псковичам радости, счастья, добра и взаимопонимания, силы духа и крепкого здоровья.

«Пусть Божья помощь сопутствует во всех начинаниях! С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе!» – добавили градоначальники.

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