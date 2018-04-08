0
15:40
Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
15:16
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
14:55
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
14:44
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
13:53
День российской анимации отмечают 8 апреля
12:25
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
11:14
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
Еще новости
Общество

Сотрудники ГИМС провели разъяснительные беседы с рыбаками на Псковском озере

В целях профилактики и для обеспечения безопасности людей на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели профилактический выезд на Псковское озеро в районе деревни Жидилов Бор Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковскому области.

В ходе профилактического выезда сотрудники группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели разъяснительные беседы с рыбаками, призвали их соблюдать правила безопасности, вручили памятки, ознакомили с распоряжением администрации Псковской области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед.

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывают жителей области помнить, что выход на лед водоемов крайне опасен.

Напомним, 5 апреля в районе деревни Рыканово Великолукского района на реке Ловати провалились под лед двое детей. Очевидцы спасли одну 9-летнюю девочку, а вторая, примерно 9-10 лет, утонула.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
08 апреля 2018
Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
08 апреля 2018
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
08 апреля 2018
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
08 апреля 2018
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
День российской анимации отмечают 8 апреля
08 апреля 2018
День российской анимации отмечают 8 апреля
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
08 апреля 2018
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия» 1
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
08 апреля 2018
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
День войск противовоздушной обороны отмечается в России
08 апреля 2018
День войск противовоздушной обороны отмечается в России

Идет загрузка...