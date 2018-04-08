Сотрудники ГИМС провели разъяснительные беседы с рыбаками на Псковском озере

11:27, 08 апреля 2018, ПАИ

В целях профилактики и для обеспечения безопасности людей на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели профилактический выезд на Псковское озеро в районе деревни Жидилов Бор Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковскому области.

В ходе профилактического выезда сотрудники группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели разъяснительные беседы с рыбаками, призвали их соблюдать правила безопасности, вручили памятки, ознакомили с распоряжением администрации Псковской области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед.

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывают жителей области помнить, что выход на лед водоемов крайне опасен.

Напомним, 5 апреля в районе деревни Рыканово Великолукского района на реке Ловати провалились под лед двое детей. Очевидцы спасли одну 9-летнюю девочку, а вторая, примерно 9-10 лет, утонула.