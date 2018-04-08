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Общество

Более 25 тысяч человек приняли участие в литургиях и крестных ходах в Псковской области на Пасху

В 117 храмах и церквях Псковской области в ночь на 8 апреля прошли торжественные литургии и крестные ходы, посвящённые празднованию православного праздника Пасхи, в которых приняли участие более 25 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний на территории 80 населённых пунктов задействовали около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин.

Как отметили в пресс-службе, благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.

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