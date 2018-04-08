День сотрудников военных комиссариатов отмечают сегодня в России

11:51, 08 апреля 2018, ПАИ

8 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, пишет calend.ru. Военкоматы в этот день были учреждены в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам».

У работников военкоматов нет второстепенных задач, будь это организация и ведение воинского учета, организация учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, организация морально-психологической работы или организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан, извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы.

Уже целый век военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.