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Общество

День сотрудников военных комиссариатов отмечают сегодня в России

8 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, пишет calend.ru. Военкоматы в этот день были учреждены в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам».

У работников военкоматов нет второстепенных задач, будь это организация и ведение воинского учета, организация учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, организация морально-психологической работы или организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан, извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы.

Уже целый век военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.

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