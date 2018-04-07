Владимир Путин изменил порядок внесения предложений о праздновании памятных дат

12:08, 08 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок рассмотрения предложений по празднованию памятных дат на федеральном уровне, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что согласно указу, теперь соответствующие инициативы должны направляться не главе государства, а в Правительство. Оно в течение месяца рассматривает полученное предложение и готовит президенту представления о праздновании новой памятной даты. Для этого также необходимо получить экспертное заключение Российской академии наук, которое подтвердит достоверность праздничного события.

Как пишет издание, в указе уточняется, что все инициативы по новым праздникам должны отправляться в Правительство не менее чем за пять лет до 1 января того года, когда планируется отмечать памятную дату. Кроме того, Правительство должно за три месяца утвердить состав организационного комитета, который займется подготовкой и проведением праздника.