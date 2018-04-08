Пять человек погибли при столкновении электропоезда и автобуса в Крыму

12:46, 08 апреля 2018, ПАИ

Пять человек погибли и пять пострадали в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму на железнодорожном переезде в Армянске, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что все погибшие являются пассажирами микроавтобуса. По данным источника, в микроавтобусе находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички не пострадал.

Как передает ТАСС, информацию о погибших и пострадавших подтвердили в министерстве здравоохранения Крыма.