0
15:40
Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
15:16
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
14:55
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
14:44
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
13:53
День российской анимации отмечают 8 апреля
12:25
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
11:14
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
Еще новости
Общество

До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области

9 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем – от +15 до +20.

Главное Управление МЧС России по Псковской области

Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановки: в норме.

На реках области происходит разрушение ледяного покрова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
08 апреля 2018
Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
08 апреля 2018
Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
08 апреля 2018
До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
08 апреля 2018
Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках
День российской анимации отмечают 8 апреля
08 апреля 2018
День российской анимации отмечают 8 апреля
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
08 апреля 2018
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия» 1
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
08 апреля 2018
Иван Цецерский и Александр Братчиков поздравили псковичей с праздником Воскресения Христова
День войск противовоздушной обороны отмечается в России
08 апреля 2018
День войск противовоздушной обороны отмечается в России

Идет загрузка...