До +20 градусов ожидается 9 апреля в Псковской области
9 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем – от +15 до +20.
Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановки: в норме.
На реках области происходит разрушение ледяного покрова.