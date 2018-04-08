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В праздник Пасхи епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил богослужение в Вознесенском соборе Великих Лук

В ночь на 8 апреля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Пасхальные богослужения - полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и праздничную Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

По сложившейся многолетней традиции Пасхальное богослужение посетили руководители Администрации города Великие Луки. За богослужением пел хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук.

Богослужение началось с совершения полунощницы с каноном Великой субботы, во время которой Плащаница из центра собора была перенесена на престол. Затем начался Пасхальный крестный ход вокруг городского квартала, где находится Свято-Вознесенский кафедральный собор. Во время крестного хода было совершено пение пасхального канона, после чего со ступеней храма архипастырь зачитал «Слово огласительное во святый и светоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего Воскресения» Святителя Иоанна Златоуста. При пении стихир Пасхи духовенство и верующие вошли в собор, где завершилась утреня.

По пасхальном отпусте заутрени начались пасхальные часы, а затем Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, совершенная по Пасхальному чину, собрала многочисленных богомольцев у Святого Причастия.

По запричастном стихе секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) огласил Пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского.

После заамвонной молитвы епископ Сергий освятил артос и поздравил участников богослужения с праздником Воскресения Христова.

По окончании богослужения состоялось освящение куличей, пасок, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы. Как отметили в пресс-службе, щедрое окропление святой водой пасхальных приношений вызывало искреннюю радость верующих, собравшихся в эту святую ночь прославить Воскресшего Спасителя.

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