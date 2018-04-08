День российской анимации отмечают 8 апреля

13:53, 08 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 8 апреля, в России отмечается День российской анимации, которая в 2012 году отметила своё 100-летие со дня первой официальной анимационной премьеры в России, пишет calend.ru.

Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Кукольная анимация имела огромный успех не только на родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой – многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

С тех пор российская, а затем и советская анимационная школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать нас.

В настоящее время отечественная школа мультипликации не теряет своих высоких позиций, а разнообразие стилей и направлений в единой русской школе поражает воображение.