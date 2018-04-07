Работодателей могут начать штрафовать за недосып их водителей

14:01, 08 апреля 2018, ПАИ

Госдума рассмотрит внесенный правительством законопроект, который устанавливает индивидуальную ответственность индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц за нарушение режима труда и отдыха водителей, в том числе сна. Как пишет «Коммерсантъ», предполагаемые изменения коснутся статьи 11.23 Кодекса об административных правонарушениях.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, – говорится в тексте документа. – Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

Отмечается, что за несоблюдение режима предлагаются штрафы: 3–5 тыс. рублей для водителей, 7–10 тыс. рублей для должностных лиц и 20–50 тыс. рублей для юридических лиц.

«Увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте», – поясняется в законопроекте.