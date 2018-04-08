Михаилу Ведерникову продемонстрировали возможности Научно-исследовательского института проблем спорта и физкультуры в Великих Луках

14:44, 08 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры (НИИ ПСОФК) в Великие Луки сегодня, 8 апреля, созданный на базе Центра функционального контроля Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, экскурсию по институту главе региона провел проректор по научно-исследовательской работе, доктор биологических наук и заслуженный работник физической культуры Руслан Городничев, который рассказал Михаилу Ведерникову о проведенном капитальном ремонте и о том, что в институте всё предназначено для проведения исследований.

Врио губернатора показали три блока технических устройств – беговые дорожки, велодорожки, где регистрируют мышечную, сердечно-сосудистую деятельность и другие. По словам Руслана Городничева, это достоинство, поскольку много мест, где регистрируют только один параметр, а здесь – несколько. «Определяется усилия мышц, степень их сокращения», – добавил проректор.

Также Михаилу Ведерникову продемонстрировали шведские камеры, снимающие со скоростью 500 кадров в секунду в системе 3D: «Все регистрируется, и можно говорить о степени усилия каждой из 16 мышц, а также есть немецкая система, которая позволяет определить сколько кислорода поглощается», – отметил Руслан Городничев.

По словам проректора, это позволяет повысить подготовленность спортсменов, и вся работа проводится по заданию министерства спорта России.

Он отметил, что имеются гранты, широкие корпоративные связи и много публикаций в ведущих журналах мира.