Михаил Ведерников: Алексей Немов на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией

15:16, 08 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов посетили Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта сегодня, 8 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я понимаю, что мероприятие спортивное, но, в первую очередь, хочу поздравить всех с Пасхой, – отметил Михаил Ведерников. – Это время, когда мы особенно концертируем внимание на добрых делах. Но сегодня у нас еще один повод для радости – приехал Алексей Немов, легенда российского спорта, олимпийский чемпион. Учитывая спортивные традиции Великих Лук, я не мог не пригласить Алексея Немова сюда».

Глава региона поблагодарил спортсмена за то, что он приехал в Великие Луки и добавил: «Алексей Немов у нас на Псковской земле впервые, но я надеюсь, это станет доброй традицией. Ребята, у вас сегодня есть прекрасная возможность пообщаться с легендой мирового спорта, задавайте вопросы, учитесь, и я уверен, что за непродолжительный промежуток времени мы будем радоваться уже вашим победам, а вы будете прославлять Великие Луки, нашу Псковскую область и всю страну».

Алексей Немов также поздравил всех с праздником Пасхи, после чего провел для студентов академии и воспитанников детско-юношеской спортивной школы №1 «Атлетика» мастер-класс после разминки.

В ходе мастер-класса учащиеся задавали спортсмену вопросы и он рассказал, что в детстве старался «не вылезать из зала даже по выходным» и дал несколько советов – быть трудолюбивыми, любить то, что делаете и делать это честно.

«Если вам тренер дал задание отжаться 10 раз, значит надо это сделать», – добавил олимпийский чемпион.