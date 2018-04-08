Алексей Немов о юных великолукских спортсменах: Уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься

15:40, 08 апреля 2018, ПАИ

«Сегодня я посмотрел на детей и могу сказать, что уровень очень неплохой, но нужно продолжать заниматься», – сообщил российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов в ходе пресс-подхода после мастер-класса для студентов в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта сегодня, 8 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что в регионах с мастер-классами бывает не часто, и здорово, что его позвали. Алексей Немов поблагодарил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за приглашение, возможность приехать и добавил: «У нас самих есть дети и мы понимаем, как важен спорт для развития ребенка. Не каждый может стать олимпийским чемпионом, но нужно все равно создавать условия, чтобы дети тренировались, занимались спортом».

Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода рассказал, что приезд знаменитых людей в Псковскую область станет доброй традицией.

«Сегодня мы в зале видели горящие глаза ребят, и конечно было важно, чтобы они получили какую-то поддержку, совет, как правильно выполнять то или иное упражнение, – отметил глава региона. – Мы эту практику будем продолжать».