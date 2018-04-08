Городские пасхальные гуляния проходят в Пскове

16:01, 08 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 8 апреля, в 12 часов стартовали городские пасхальные гуляния в Пскове на улице Ленина напротив драмтеатра имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Открыл праздничное мероприятие депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев и поздравил горожан от имени главы города Ивана Цецерского и депутатов городской Думы со Светлым праздником Пасхи.

После этого Валерий Тюменцев открыл состязание по катанию яиц и выиграл символический двадцатирублевый приз.

В пресс-службе отметили, что гуляния продолжатся до 17 часов. В программе – пасхальные угощения, катание яиц на отведенной площадке, конкурсы, народные забавы, выступления городских фольклорных коллективов, ремесленные ряды и творческие мастер-классы.

Организатором мероприятия является объединение мастеров-ремесленников «Потешкин двор» при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.