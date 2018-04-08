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Общество

Два вагона поезда сошли с рельсов в Дновском районе на станции Морино

Сегодня, 8 апреля, в 14:53 поступило сообщение об аварии на железнодорожной станции Морино в Дновском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, с рельсов сошли два грузовых пустых вагона поезда. Пострадавших в ходе аварии нет.

Ограничений и задержек в движении поездов на участке железнодорожного пути нет. Для ликвидации аварии привлекались 1 единица техники и 2 человека.

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