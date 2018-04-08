Полпред президента в СЗФО поздравил православных христиан с праздником Пасхи

17:02, 08 апреля 2018, ПАИ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поздравил православных христиан с праздником Пасхи, сообщается на сайте политика.

«От всего сердца поздравляю православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Пасха Христова – источник надежды и чистой радости, вдохновляющий на лучшие деяния, проявления добра к людям и миру», – говорится в поздравлении.

«Этот праздник – важнейший для Русского православия, которое на протяжении тысячелетия бережно хранит исконные духовные ценности – фундамент нашей национальной культуры и самосознания», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО.

Также Александр Беглов пожелал россиянам в этот день света, добра и здоровья.