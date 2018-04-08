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Общество

Михаил Ведерников и Алексей Немов посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края и оставили запись в книге почетных гостей

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сегодня, 8 апреля, в рамках визита в Великие Луки посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Здесь они познакомились со спортивной историей Псковской области и Великих Лук, с именами спортсменов, прославивших страну на Олимпийских играх и различных международных первенствах и чемпионатах.

В завершение осмотра врио губернатора и олимпийский чемпион оставили запись в Книге Почетных гостей. «С большой благодарностью за труды по сохранению истории спортивных достижений города Великие Луки, Псковской области и России. Успехов!» — написали Михаил Ведерников и Алексей Немов.

Как отметили в пресс-службе, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта более 40 лет готовит профессиональные кадры для спортивной сферы Псковской области. За это время выпускниками академии стали более 5 тыс. специалистов. Среди них — Заслуженные тренеры России, победители и призеры Олимпийских игр. Здесь работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, среди которых 75% кандидатов и докторов наук, 7 заслуженных работников физической культуры РФ, 21 отличник физической культуры. Вуз располагает хорошей материально-технической базой: пятью специализированными спортивными залами, бассейном, лыжной базой и стадионом.

 

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