Михаил Ведерников и Алексей Немов посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края и оставили запись в книге почетных гостей
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сегодня, 8 апреля, в рамках визита в Великие Луки посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Здесь они познакомились со спортивной историей Псковской области и Великих Лук, с именами спортсменов, прославивших страну на Олимпийских играх и различных международных первенствах и чемпионатах.
В завершение осмотра врио губернатора и олимпийский чемпион оставили запись в Книге Почетных гостей. «С большой благодарностью за труды по сохранению истории спортивных достижений города Великие Луки, Псковской области и России. Успехов!» — написали Михаил Ведерников и Алексей Немов.
Как отметили в пресс-службе, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта более 40 лет готовит профессиональные кадры для спортивной сферы Псковской области. За это время выпускниками академии стали более 5 тыс. специалистов. Среди них — Заслуженные тренеры России, победители и призеры Олимпийских игр. Здесь работает высококвалифицированный