Михаил Ведерников и Алексей Немов посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края и оставили запись в книге почетных гостей

17:14, 08 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сегодня, 8 апреля, в рамках визита в Великие Луки посетили музей спорта и олимпийского движения Псковского края при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Здесь они познакомились со спортивной историей Псковской области и Великих Лук, с именами спортсменов, прославивших страну на Олимпийских играх и различных международных первенствах и чемпионатах.

В завершение осмотра врио губернатора и олимпийский чемпион оставили запись в Книге Почетных гостей. «С большой благодарностью за труды по сохранению истории спортивных достижений города Великие Луки, Псковской области и России. Успехов!» — написали Михаил Ведерников и Алексей Немов.