Более 56 тысяч полицейских обеспечили правопорядок на праздновании Пасхи в России

17:44, 08 апреля 2018, ПАИ

«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячах населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для обеспечения правопорядка было задействовано более 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками», - отметила Ирина Волк.