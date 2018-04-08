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Общество

Более 56 тысяч полицейских обеспечили правопорядок на праздновании Пасхи в России

«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года  более чем  в 7,4 тысячах населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для обеспечения правопорядка было задействовано более 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также работниками частных охранных организаций,  представителями народных дружин и общественных формирований, казаками», - отметила Ирина Волк.

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