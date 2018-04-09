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Общество

День финского языка отмечают сегодня

Ежегодно 9 апреля финны и любители финского языка во всем мире активно отмечают День Микаэля Агриколы или День финского языка, пишет calend.ru. Этот день не является в Финляндии выходным, но в стране поднимается государственный флаг.

Великому финскому просветителю Микаэлю Агриколе принадлежит заслуга создания письменного финского языка. В 1543 году он заканчивает и выпускает в свет первую финскую Азбуку — ABC-kirja. Впоследствии этот год и стали считать годом рождения финской письменности. За основу Агрикола взял карельский язык и диалект, на котором говорили жители губернии Турку.

Второй книгой был молитвенник на финском языке. А в 1548 году Агрикола перевел на финский язык Новый Завет. В предисловии он написал: «Язык моего народа существовал всегда, своей заслугой я считаю лишь перенесение его на бумагу».

Сегодняшний праздник в школах и высших учебных заведениях Финляндии отмечается лекциями, семинарами и конкурсами финского языка. В библиотеках устраиваются чтения, презентации книг. К памятникам, установленным Агриколе в Выборге, Турку и на месте его кончины — на берегу Финского залива, благодарные потомки приносят цветы.

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