Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь

09:05, 09 апреля 2018, ПАИ

День памяти Матроны Солунской отмечается сегодня, 9 апреля, которая жила в Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы, пишет calend.ru. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь.

Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.

В русском народе Матрёне (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню возвращались домой из тёплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.



У Матрёны просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Руси знали множество блюд из репы: её фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог – ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.