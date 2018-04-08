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Общество

В США приняли на службу в полицию котёнка

Отделение полиции американского города Трой приняло на работу котенка, новый сотрудник был выбран по итогам конкурсного отбора из шести кандидатов, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание MLive.

Отмечается, что «собеседование» проходили пять котят и одна кошка из приюта для животных Michigan Humane Society. Сотрудники полиции наблюдали за поведением животных и выбрали самого подходящего кандидата для службы.

Котенок пока слишком мал, чтобы приступить к работе — сейчас он весит около 450 граммов. Через пару недель его вес приблизится к килограмму, и он начнет исполнять свои обязанности.

Пока котенок-полицейский остается в приюте, но вскоре переедет в дом одной из сотрудниц отделения. Варианты имени для нового сотрудника будут предлагать ученики школ города.

Как пишет издание, кот будет привлекаться к социальной работе с населением и участию в публичных мероприятиях. Также от его имени будут публиковаться сообщения на страницах отделения полиции в социальных сетях. Кроме того, акция призвана привлечь внимание местных жителей к животным, оказавшимся в приютах.

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