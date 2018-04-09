182 млрд рублей сэкономили россияне за счет налоговых вычетов

09:14, 09 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году россиянам удалось сэкономить 182 млрд рублей за счет вычетов на покупкужилья и социальные нужды. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

В частности, в прошлом году ха налоговым вычетом обратились 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом они предъявили расходов за 2016 год на 1,406 трлн рублей.

В 93% случаев наши соотечественники претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%. Как объясняют эксперты, рост популярности вычетов связан с повышением финансовой грамотности, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.