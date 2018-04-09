Заместитель прокурора области встретится с жителями Новоржева
В апреле заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в прокуратуре Новоржевского района (Новоржев, улица Карла Маркса, 50). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Виктором Борисенко необходимо до 16 апреля обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.