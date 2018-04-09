Юные псковские танцоры выступили на одной сцене с артистами «Имперского русского балета»

09:21, 09 апреля 2018, ПАИ

Воспитанники псковской школы классического танца впервые выступили на одной сцене с профессиональными артистами балета. Совместная постановка юных танцоров и труппы «Имперского русского балета» «Щелкунчик» состоялась в воскресенье, 8 апреля, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Перед спектаклем зрителей приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который пришел на представление вместе с семьей.

«В первую очередь я поздравляю вас с самым главным праздником, который отмечают все православные христиане — Воскресением Господня. Это чистый, светлый день. С одной стороны, праздник всенародный. С другой — семейный, поскольку традиционно мы отмечаем его вместе со своими родными и близкими. Сегодня тоже многие из вас пришли сюда семьями. Вернее, многих из вас сюда привели ваши дети, которые сегодня впервые выйдут на сцену вместе с профессиональным балетом. Надеюсь, этот выступление станет для вас всех хорошим пасхальным подарком», — сказал он.

Врио губернатора также поблагодарил руководителя «Имперского русского балета», Заслуженного артиста России Гедиминаса Таранду и присутствующего в зале вместе со своей семьей четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова за визит в регион. Каждый из них дал свои мастер-классы юным жителям Псковской области.

В свою очередь Гедиминас Таранда рассказал, что, несмотря на многочисленные гастроли, впервые приехал в регион благодаря приглашению Михаила Ведерникова. Он отметил профессионализм псковских танцоров. «Я был крайне удивлен хорошему уровню подготовки детей. Они просто молодцы. И педагоги, которые с ними занимаются, — очень ответственные. Они за короткий срок сделали столько, сколько не все смогут сделать за месяц», — сказал балетмейстер.

На благотворительный концерт были приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники различных творческих коллективов города Пскова и их родители, а также студенты отделений культуры и искусств. Псковские зрители смотрели балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана на музыку П. И. Чайковского.

В антракте на интерактивной выставке в пушкинском зале они примеряли пуанты и пачки, а также фотографировались с Гедиминасом Тарандой на память.

По окончании спектакля псковичи провожали «Имперский русский балет» и маленьких дебютантов бурными продолжительными овациями и многократными возгласами «молодцы» и «браво».