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Общество

Минстрой поручил проверить соблюдение норм размещения детских комнат в торговых центрах

Минстрой поручил региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм Свода правил по проектированию и строительству, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.

Глава Минстроя подчеркнул, что документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше второго этажа и не далее 20 м от выхода, однако это требование не всегда соблюдается. Михаил Мень также отметил, что что владельцы таких объектов, не желая терять клиента, в нарушение правил предлагают инвесторам арендовать помещения под игровую комнату на вышерасположенных этажах с более низкой стоимостью аренды.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — пояснил министр.

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