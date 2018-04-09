Минстрой поручил проверить соблюдение норм размещения детских комнат в торговых центрах

11:47, 09 апреля 2018, ПАИ

Минстрой поручил региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм Свода правил по проектированию и строительству, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.

Глава Минстроя подчеркнул, что документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше второго этажа и не далее 20 м от выхода, однако это требование не всегда соблюдается. Михаил Мень также отметил, что что владельцы таких объектов, не желая терять клиента, в нарушение правил предлагают инвесторам арендовать помещения под игровую комнату на вышерасположенных этажах с более низкой стоимостью аренды.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — пояснил министр.